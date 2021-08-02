Убийца 19-летней екатеринбурженки Яны Смирновой осужден на 9,5 лет

Напомним, 31-летний южанин вместе с 19-летней Яной Смирновой находился в помещении автомойки на улице Щорса в Екатеринбурге, когда напал на нее и начал душить предметом, использованным в качестве петли. Девушка скончалась от недостатка кислорода.