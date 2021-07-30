tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2021, 07:24

Published 30 июля 2021, 07:24

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Свердловский депутат Коркин требует оправдать его за убийство по неосторожности

Свердловский депутат Коркин требует оправдать его за убийство по неосторожности

30 июля 2021, 07:24
Фото: 1MI.
Депутат ЗакСо Свердловской области Александр Коркин, признанный виновным в причинении смерти по неосторожности екатеринбургскому бизнесмену Сергею Титову, подал апелляцию на приговор. Он просит признать его невиновным, а также не признает свою вину.

Апелляционная жалоба подана защитой депутата, пишет ЕАН.

Ранее сообщалось, что родные Титова также подали жалобы, потому что считают вынесенный приговор слишком мягким.

Напомним, 24 июня 2021 года Александру Коркину был вынесен приговор. Он получил один год ограничения свободы. Также он должен выплатить по 500 тысяч рублей компенсации матери и вдове погибшего. Происшествие случилось 5 сентября 2019 года во время прогулки на катере по реке Лозьве. По версии Коркина, Титов сам зацепил спусковой крючок ружья и оно выстрелило. Однако эксперты установили, что выстрел был сделан со стороны. При этом Михаил Корнильцев, который является владельцем ружья, опровергал версию депутата. Он заявил, что ружье выстрелить не могло, потому что его вручную нужно снять с предохранителя. На данный момент в отношении владельца ружья возбуждено уголовное дело по ст. 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия».

Материалы по теме
Свердловский депутат Александр Коркин избежал тюрьмы за убийство
#Общество#Новости УрФО#Обвинительный приговор#Приговор#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика