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Прокурор запросил условный срок для свердловского депутата-стрелка Александра Коркина

12 июня 2021, 14:20
Фото: 1mediainvest.ru
Условный срок для депутата Заксобрания Свердловской области от ЛДПР Александра Коркина запросило гособвинение в Серовском районном суде. Коркин обвиняется в убийстве бизнесмена Сергея Титова.

По словам матери погибшего, прокурор попросил назначить депутату наказание в виде полутора лет условно. Обвинение отметило, что у Коркина имеются смягчающие обстоятельства: инвалидности по зрению, наличие двух детей и «хорошая характеристика с работы», сообщает ЕАН.

А у моего сына осталась дочка. Она вообще не в счет?подчеркнула мать умершего бизнесмена.

На данный момент она не решила, станет ли подавать апелляцию в случае назначения судом данного наказания.

Напомним, инцидент произошел осенью 2019 года. Восемь мужчин отправилась на рыбалку, где бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Теперь депутат ЗакСо Свердловской области Александр Коркин обвиняется в убийстве по неосторожности. В декабре 2020 года депутат пропустил очередное заседание суда. Его жена прислал справку о том, что он заболел COVID-19.

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#Суд#ЛДПР#Александр Коркин#Обвинение#Убийство#Общество
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