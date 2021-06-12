Прокурор запросил условный срок для свердловского депутата-стрелка Александра Коркина

По словам матери погибшего, прокурор попросил назначить депутату наказание в виде полутора лет условно. Обвинение отметило, что у Коркина имеются смягчающие обстоятельства: инвалидности по зрению, наличие двух детей и «хорошая характеристика с работы», сообщает ЕАН.
А у моего сына осталась дочка. Она вообще не в счет?подчеркнула мать умершего бизнесмена.
На данный момент она не решила, станет ли подавать апелляцию в случае назначения судом данного наказания.
Напомним, инцидент произошел осенью 2019 года. Восемь мужчин отправилась на рыбалку, где бизнесмен Титов погиб от выстрела в голову из ружья. Теперь депутат ЗакСо Свердловской области Александр Коркин обвиняется в убийстве по неосторожности. В декабре 2020 года депутат пропустил очередное заседание суда. Его жена прислал справку о том, что он заболел COVID-19.