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Posted 2 августа 2021, 03:46

Published 2 августа 2021, 03:46

Modified 18 сентября 2022, 12:06

Updated 18 сентября 2022, 12:06

Венгрия возобновляет выдачу туристических виз в Екатеринбурге

Венгрия возобновляет выдачу туристических виз в Екатеринбурге

2 августа 2021, 03:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Со 2 августа визовые центры Венгрии возобновляют выдачу туристических виз россиянам, в том числе — в Екатеринбурге. С 27 июля был возобновлен свободный въезд в страну для россиян, имеющих иммунитет от коронавируса.

Подать документы можно по предварительной записи, сообщает оператор визовых центров VFS Global. Однако кроме стандартных подтверждающих документов нужно свидетельство о вакцинации от COVID-19. Отмечается, что те россияне, которые за последние шесть месяцев уже переболели коронавирусом, тоже могут въехать без ограничений. Факт болезни должен быть подтвержден документально.

Соответствующими документами являются первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест, и справка врача о том, что пациент переболел COVID-19. Однако все эти документы должны быть либо на английском языке, либо с английским переводом. Также для того, чтобы посетить Венгрию, подходит любая из трех российских вакцин.

Напомним, с 10 июня авиасообщение в России возобновится еще с 8 странами. Также увеличится число регулярных рейсов в Египет и Сербию, Грецию и Катар, Азербайджан и Армению, Узбекистан и Таджикистан.

Перелеты из России возобновятся еще с 8 странами
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#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Россия#Венгрия#Виза#Екатеринбург
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