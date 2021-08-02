Венгрия возобновляет выдачу туристических виз в Екатеринбурге

Соответствующими документами являются первый положительный тест, сделанный после этого отрицательный тест, и справка врача о том, что пациент переболел COVID-19. Однако все эти документы должны быть либо на английском языке, либо с английским переводом. Также для того, чтобы посетить Венгрию, подходит любая из трех российских вакцин.