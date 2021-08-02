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Posted 2 августа 2021, 07:15

Published 2 августа 2021, 07:15

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

Врач-инфекционист рассказала о риске заразиться COVID-19 сразу после выздоровления

Врач-инфекционист рассказала о риске заразиться COVID-19 сразу после выздоровления

2 августа 2021, 07:15
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Врач-инфекционист Светлана Ищенко сообщила о том, что человек, который перенес коронавирус, рискует после выздоровления заболеть другим штаммом. Это связано с тем, что заболевание постоянно мутирует.

Некоторые специалисты говорят о наличии перекрестного иммунитета, однако на 100% организм не защищен от них,рассказал эксперт.

Также она подчеркнула, что второй раз, вероятно, инфекция переносится легче. Также из-за того, что коронавирус регулярно меняет, становится непросто отследить его свойства. По словам врача-терапевта, пульмонолога, работающего с пациентами в «красной зоне», Алексея Никишенкова, люди с иммунодефицитом имеют риск повторного заболевания, сообщают «Новые известия» со ссылкой на ТАСС.

Напомним, уральский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал о последствиях коронавируса у переболевших пациентов. По его словам, смерть — это не самый страшный исход коронавируса.

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#Коронавирус#Здоровье#Врач#Заболевание#Пандемия
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