Врач-инфекционист рассказала о риске заразиться COVID-19 сразу после выздоровления

Также она подчеркнула, что второй раз, вероятно, инфекция переносится легче. Также из-за того, что коронавирус регулярно меняет, становится непросто отследить его свойства. По словам врача-терапевта, пульмонолога, работающего с пациентами в «красной зоне», Алексея Никишенкова, люди с иммунодефицитом имеют риск повторного заболевания, сообщают «Новые известия» со ссылкой на ТАСС.