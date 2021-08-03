Автобус с туристами из России попал в ДТП в Турции

В аэропорт ехала группа российских туристов, у которых заканчивался отдых в Анталье.
Водитель автобуса, по предварительным данным, не справился с управлением. Автобус переехал разделительную линию и, вылетев на встречную полосу, перевернулся.
В результате ДТП погибли три россиянина, у пятерых человек тяжёлые ранения. Двое из них находятся в реанимации. Остальные были госпитализированы в местные больницы, пишет ТАСС.
На место происшествия выехал сотрудник Генконсульства.
Напомним, 15 июля 2021 года екатеринбурженку, жившую в Турции, сбила машина. Женщину доставили в больницу, но спасти её не удалось.