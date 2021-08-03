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Бензовоз вылетел в кювет и перевернулся на Серовском траркте

3 августа 2021, 04:25
Фото: 1МI
Из-за дорожной аварии с участием бензовоза из цистерны вылилось дизельное топливо. На место происшествия — на 56 километр Серовского тракта — выезжали инспекторы Росприроднадзора.

Специалисты ведомства выезжали на место ДТП, чтобы оценить ущерб природе от разлива топлива из улетевшего в кювет и перевернувшегося бензовоза. Инцидент случился на 56-м километре трассы днем в понедельник 2 августа, сообщает Е1.

В результате аварии цистерна с топливом была повреждена от падения на камни. Сотрудники Росприроднадзора совместно со специалистами из центра лабораторного анализа отобрали пробы.

По факту предполагаемого разлива нефтепродуктов организована проверка. По ее результатам будет принято решение о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, 17 мая 2021 года бензовоз улетел в кювет под Невьянском на трассе Екатеринбург — Серов. Цистерна для перевозки ГРМ оказалось пустой, а водитель в результате аварии не пострадал.

Бензовоз улетел в кювет на трассе Екатеринбург — Серов
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#Бензовоз#Свердловская область#Серовский тракт#ДТП#Происшествия
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