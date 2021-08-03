Бензовоз вылетел в кювет и перевернулся на Серовском траркте

Специалисты ведомства выезжали на место ДТП, чтобы оценить ущерб природе от разлива топлива из улетевшего в кювет и перевернувшегося бензовоза. Инцидент случился на 56-м километре трассы днем в понедельник 2 августа, сообщает Е1.