Более 3 тысяч детей уже отдохнули в детских оздоровительных лагерях Нижнего Тагила

За три прошедших смены в лагерях побывало 3009 юных тагильчан, при этом наполняемость отрядов в этом году составляет не более 75%. Всего за лето будет организовано пять заездов по две недели, рассказал на заседании межведомственной комиссии Свердловской области замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров.