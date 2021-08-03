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Дефицит сахара в магазинах прокомментировал губернатор Свердловской области

3 августа 2021, 11:19
Фото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Глава региона Евгений Куйвашев поручил правительству следить за ситуацией с дефицитом сахара на свердловских прилавках.

Сообщения о том, что в магазинах невозможно купить сахарный песок, как признался сам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, он получает уже вторую неделю подряд.

Не переживайте! Сахар не закончился. Вчера я отправил проверку в распределительные центры. Там достаточно запасов, чтобы заполнить все магазины региона, написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он отметил, в наступивший сезон заготовок спрос на него вырос в 2,5 раза за 10 дней. Следить за ситуацией Куйвашев поручил областному правительству.

Напомним, ранее свердловские власти объяснили отсутствие сахара в некоторых магазинах повышенным спросом в период сбора ягод. Люди начали массово покупать его впрок «на всякий случай» после сообщений о дефиците продукта.

Власти Свердловской области объяснили отсутствие сахара в магазинах
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#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Сахар#Магазины#Дефицит#Общество
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