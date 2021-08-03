Дефицит сахара в магазинах прокомментировал губернатор Свердловской области

Сообщения о том, что в магазинах невозможно купить сахарный песок, как признался сам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, он получает уже вторую неделю подряд.
Не переживайте! Сахар не закончился. Вчера я отправил проверку в распределительные центры. Там достаточно запасов, чтобы заполнить все магазины региона, написал глава региона на своей странице в Instagram.
Он отметил, в наступивший сезон заготовок спрос на него вырос в 2,5 раза за 10 дней. Следить за ситуацией Куйвашев поручил областному правительству.
Напомним, ранее свердловские власти объяснили отсутствие сахара в некоторых магазинах повышенным спросом в период сбора ягод. Люди начали массово покупать его впрок «на всякий случай» после сообщений о дефиците продукта.