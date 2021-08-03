Избирком снял с выборов бывшего полпреда свердловского губернатора из-за судимости

Капчук не может участвовать в выборах, поскольку, по словам члены ЦИКа Антона Лопатина, на данный момент ещё не истёк десятилетний срок с момента снятия с него судимости.
Зампред «Партии Роста» Виктор Звагельский сказал, что партия собирается оспорить решение ЦИК, пишут «Открытые Медиа».
Уголовное дело против Капчука было заведено в 2001 году. Он обвинялся в незаконном получении в собственность квартиры в Москве. Однако Капчук утверждал, что дело было сфабриковано по заказу ОПС «Уралмаш». Почти 15 лет он скрывался в Лондоне, но с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова вернулся в Россию. В 2019 году Капчука осудили на 2 года условно, а через некоторое время он был амнистирован.
Напомним, 19 сентября 2021 года в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 11 субъектов Федерации, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах России.