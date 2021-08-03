Матери карпинской «девочки из шкафа» предъявлено обвинение

Прокуратура Карпинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая, в апреле 2020 года родив дома дочь, скрывала ее от окружающих в шкафу и морила голодом.
Женщина обвиняется по ст. 125 УК РФ (Оставление в опасности), ст. 117 УК РФ (Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии), ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в отношении малолетнего) и ст. 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Свою вину обвиняемая признала лишь частично, несмотря на это, следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу, отметили в Следственном комитете.
В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в начале марта 2021 года жительница Карпинска, которая держала ребенка в шкафу, была признана вменяемой. Тем не менее, по словам свердловского омбудсмена Игоря Морокова, данный факт не означает, что женщина будет лишена родительских прав.