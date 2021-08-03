Мужчина с топором ходил по улице и грабил прохожих в Екатеринбурге

На улице Педагогической в Екатеринбурге мужчина ходил с топором в руках с целью грабежа, сообщает Е1. Очевидец происшествия, у которого грабитель, угрожая топором, похитил денежные средства и скрылся, сообщил в полицию. На место происшествия прибыли Росгвардейцы.
В ходе следственных мероприятий выяснилось, что преступником оказался местный 31-летний житель. Он прятался в заброшенном доме на улице Мира в Екатеринбурге. Рядом с ним находился и топор. Задержанный доставлен в отдел полиции.
Напомним, 24-летнего парня из Невьянска, который зарубил своего начальника топором за неоднократные придирки и критику, суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.