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Мужчина с топором ходил по улице и грабил прохожих в Екатеринбурге

3 августа 2021, 15:18
Фото: pixabay.com
Днем 2 августа 2021 года неизвестный мужчина ходил с топором по Втузгородку в Екатеринбурге и грабил прохожих.

На улице Педагогической в Екатеринбурге мужчина ходил с топором в руках с целью грабежа, сообщает Е1. Очевидец происшествия, у которого грабитель, угрожая топором, похитил денежные средства и скрылся, сообщил в полицию. На место происшествия прибыли Росгвардейцы.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что преступником оказался местный 31-летний житель. Он прятался в заброшенном доме на улице Мира в Екатеринбурге. Рядом с ним находился и топор. Задержанный доставлен в отдел полиции.

Напомним, 24-летнего парня из Невьянска, который зарубил своего начальника топором за неоднократные придирки и критику, суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

24-летний парень зарубил топором своего начальника в Невьянске и снял на видео
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