О программе мероприятий празднования Дня города в Нижнем Тагиле рассказали в мэрии

В честь Дня города 8 августа в Нижнетагильском музее изобразительных искусств жители смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению магнитов с символикой города, экскурсиях, а также в образовательных квестах. Игра «По следам «Тагильской мадонны», которая будет проходить в центре города и на Вые, начнется в 12.00 и 15.00. Отгадать «Загадки Тагильской лагуны» можно будет в 11.00 и 14.00 на набережной парка «Народный».