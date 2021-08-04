21 человек поборются за пост главы минцифры в Свердловской области

Отметим, что первый конкурс по отбору министра цифрового развития был признан несостоявшимся из-за недостаточного уровня знаний и опыта претендентов на вакантную должность. Тогда на конкурс было подано 24 заявки на участие. Об этом сообщили в в департаменте информполитики Свердловской области.