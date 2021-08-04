Евгений Куйвашев ответит тагильчанам на вопросы из соцсетей

Кроме того, губернатор отметил, что ему пишут много в комментариях о проблемах в больницах Нижнего Тагила — нехватка врачей, лекарств, длительная готовность ПЦР-тестов, а также отсутствие лекарств для лечения коронавируса. Последние, добавил губернатор, уже отправлены в Нижний Тагил.