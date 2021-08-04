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Евгений Куйвашев ответит тагильчанам на вопросы из соцсетей

4 августа 2021, 07:44
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
В связи с рабочим визитом в Нижний Тагил, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил сбор вопросов от жителей города. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

В пятницу я приеду в Нижний Тагил. Пишите мне обо всех проблемах, которые есть в городе. Буду разбираться, пишет губернатор.

Он также рассказал, что побывает на улице Менделеева. По словам Куйвашева одна из подписчиц рассказала о том, что там небезопасно.

Кроме того, губернатор отметил, что ему пишут много в комментариях о проблемах в больницах Нижнего Тагила — нехватка врачей, лекарств, длительная готовность ПЦР-тестов, а также отсутствие лекарств для лечения коронавируса. Последние, добавил губернатор, уже отправлены в Нижний Тагил.

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#Вопросы#Евгений Куйвашев#Нижний Тагил#Здоровье
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