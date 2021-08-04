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Из-за пациента с COVID-19 закрыто отделение в онкодиспансере Свердловской области

4 августа 2021, 09:22
Фото: 1МI
В онкологическом диспансере Свердловской области госпитализация в отделение опухолевой патологии головы и шеи временно остановлена. Это произошло из-за выявления коронавируса у одного из больных.

В отделении сейчас проводятся противоэпидемические мероприятия. Возобновить работу планируется 5 августа 2021 года, пишет Е1.

В оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что перед госпитализацией всем поступающим обязательно нужно сдать тест на COVID-19 или предъявить уже готовый, который был сделан в другом медицинском учреждении.

Пациентов, которые находились в диспансере во время выявления коронавируса у одного из больных, в зависимости от состояния временно перевели в другие отделения или отправили домой под наблюдение.

Напомним, в июле 2021 года два отделения онкологического диспансера были закрыты на карантин из-за выявления коронавируса у одной из пациенток.

Свердловский онкодиспансер частично закрылся на карантин из-за коронавируса
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#Пациенты#Свердловская область#COVID-19#Онкодиспансер#Коронавирус#Коронавирус COVID-19
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