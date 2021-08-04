TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Никита Михалков привезет в Нижний Тагил фестиваль одного дня

4 августа 2021, 10:34
Фото: группа Никиты Михалкова "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле пройдет спецпроект «Метаморфозы. Фестиваль одного дня», который организует академия кинематографического и театрального искусства режиссера Никиты Михалкова.

Данное мероприятие приурочено к датам рождения российских писателей Антона Чехова и Ивана Бунина. Об этом рассказал худрук тагильской драмы Игорь Булыгин АН «Между строк».

9 октября 2021 года спецпроект пройдет в Нижнетагильском драматическом театре. На мероприятиях будут рассказывать о творчестве великих русских классиков.

Жители Нижнего Тагила увидят спектакль академии Михалкова из цикла «Метаморфозы», выставку «Чехов. Линия жизни». Также у тагильчан появится уникальная возможность встретиться с Никитой Михалковым.

Напомним, что Никита Михалков, прибывший в Екатеринбург, анонсировал открытие Центра театра и кино, сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера.

В Екатеринбурге появится Центр театра и кино Никиты Михалкова
Узнать подробнее

Материалы по теме
Никита Михалков вновь раскритиковал «Ельцин Центр» в ЕкатеринбургеНикита Михалков побывал в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге: мнение о музее режиссер не изменил (ФОТО, ВИДЕО)Никита Михалков: Сколько можно уже не давать Ди Каприо «Оскар»?
#Никита Михалков#Театр#Нижний Тагил#Свободное время
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25