Автомобиль загорелся у Храма на Крови в Екатеринбурге

Напомним, в Екатеринбурге на улице Татищева мотоциклист обгонял машину, но не справился с управлением. Автомобиль завалился на бок, а мотоциклиста отбросило на несколько метров. Мотоцикл загорелся и полетел в сторону перекрёстка. Пострадавших нет.