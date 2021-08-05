Экс-майору ФСБ грозит до 15 лет тюрьмы за смерть участника драки в тюменском кафе

В июле 2021 года расследование дела было окончено, материалы были направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, но их вернули. Так как бывший майор сделал свою экспертизу по установлению причин смерти посетителя кафе, которая показала, что мужчина якобы умер из-за имеющихся у него заболеваний, а не из-за ударов, полученных в ходе драки. На что прокурор обратил внимание и указал, что причина смерти погибшего так и не установлена.