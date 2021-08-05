На 48% снизилось количество дистанционных преступлений в Нижнем Тагиле в 2021 году

Количество дистанционных преступлений, телефонного мошенничества увеличилось в последние два-три года. Преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, ФСБ или служб безопасности банков.
Как правило многие из них — это хорошие актеры, у них все отработано. Очень убедительно говорят, мне самому неоднократно поступали такие звонки, рассказал TagilCity.ru начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.
Он отметил, что проводится колоссальная работа с населением города, чтобы снизить количество таких преступлений: встречи с рабочими на предприятиях, ветеранами, пенсионными фондами, учебными заведениями.
Результаты есть, нам удалось снизиться показатели на 48%, но решить проблему пока к сожалению не удается. Создано специализированное подразделение, сотрудники прошли специальное обучение в Москве, они обеспечены необходимой техникой, пояснил Ибрагим Абдулкадыров.
Напомним, исправительные колонии № 5 и № 51 начальник городского отдела полиции предложил перенести за пределы Нижнего Тагила. Там находятся заключенные за распространение наркотических и психотропных веществ.