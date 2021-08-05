Одного из лучших борцов с преступностью уволили из органов в Екатеринбурге

Накануне в главном следственном управление прошла проверка в отношении следователей полиции, которые работали по делу братьев Колосовых.
По её итогам несколько человек получили взыскания, замначальника ГСУ отправили на пенсию, а Юлию Макерову решили уволить. Об этом пишет Е1, со ссылкой на инсайдера.
Следователей обвинили в пропаже изъятых у сутенеров денег, в размере 900 тысяч рублей и драгоценностей. Однако позже все это было обнаружено в сейфе.
В настоящее время в ГУ МВД не подтвердили и не опровергли факт увольнения следователя.
Напомним, следователи СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника службы собственной безопасности полиции Нижнего Тагила из-за вымогательства взятки. Об этом заявили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией.