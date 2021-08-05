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Тагильская лаковая роспись претендует на победу в номинации «Народные промыслы»

5 августа 2021, 06:51
Фото: 1МI
Тагильская лаковая роспись приняла участие в национальном конкурсе «Сокровища России», который проводит журнал National Geographic Traveler. Голосование за номинантов проходит в онлайн-формате.

Тагильский поднос представляет Свердловскую область в номинации «Народные промыслы».

С помощью данного проекта можно будет определить главные национальные достопримечательности, а также совершить открытие новых точек на туристической карте страны, пишет ИА «Все новости».

Кроме номинации «Народные промыслы» в голосовании включены ещё 9: «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Общественное пространство», «Речной и морской круиз», «Природный объект», «Культурно-исторический объект», «Пляжный курорт», «Национальная кухня» и «Традиционный праздник».

Победителей определят в ноябре 2021 года.

Напомним, директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле Людмила Павленко получила грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на воссоздание образцов кованого демидовского подноса.

Президентский грант на воссоздание кованых демидовских подносов получила тагильчанка
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#Свердловская область#Номинация#Нижний Тагил#Конкурс#Общество
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