Тагильская лаковая роспись претендует на победу в номинации «Народные промыслы»

Тагильский поднос представляет Свердловскую область в номинации «Народные промыслы».
С помощью данного проекта можно будет определить главные национальные достопримечательности, а также совершить открытие новых точек на туристической карте страны, пишет ИА «Все новости».
Кроме номинации «Народные промыслы» в голосовании включены ещё 9: «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Общественное пространство», «Речной и морской круиз», «Природный объект», «Культурно-исторический объект», «Пляжный курорт», «Национальная кухня» и «Традиционный праздник».
Победителей определят в ноябре 2021 года.
Напомним, директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле Людмила Павленко получила грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на воссоздание образцов кованого демидовского подноса.