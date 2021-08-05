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Устроивший пальбу в центре Екатеринбурга бизнесмен потребовал вернуть ему оружие

5 августа 2021, 08:16
Фото: 1МI
Лишившийся карабина «Сайга» бизнесмен из Екатеринбурга, которого признали виновным по административной статье за стрельбу из оружия в населенных пунктах, подал апелляцию.

Апелляционную жалобу рассмотрит 17 августа 2021 года Верх-Исетский суд Екатеринбурга, следует из информация в судебной картотеке дел.

Ранее бизнесмена Михаила Юркина признали виновным по административной статье 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Он был лишен права на хранение и ношение оружия на срок 1,5 года.

Напомним, в середине мая 2021 года бизнесмен открыл стрельбу из карабина «Сайга» у здания Верх-Исетского районного суда в Екатеринбурге из-за конфликта с пешеходом. Он находился за рулем Porsche Cayenne, когда его отказался пропустить через пешеходную зону прохожий.

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