Устроивший пальбу в центре Екатеринбурга бизнесмен потребовал вернуть ему оружие

Ранее бизнесмена Михаила Юркина признали виновным по административной статье 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах). Он был лишен права на хранение и ношение оружия на срок 1,5 года.