90 объектов инфраструктуры связи будет создано на свердловских трассах

Тагильчане в социальных сетях пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на отсутствие мобильной связи на протяжении всей дороги от Екатеринбурга до Нижнего Тагила. На что губернатор заверил, что подвижки в этом направлении есть и те изменения, которые произошли в недавнем времени в нормативной базе, упростили работу операторов сотовой связи.