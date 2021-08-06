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На нехватку лекарств для диабетиков жалуются жители Алапаевска

6 августа 2021, 06:49
Фото: 1МI
На перебои поставки бесплатных лекарств для больных сахарным диабетом жалуются жители Алапаевска Свердловской области. Ожидать препаратов пациентам приходится по 10 дней.

Наличие проблем с поставкой лекарств для людей, страдающих сахарным диабетом, подтвердила заведующая единственной аптеки в Алапаевске, где можно получить медикаменты бесплатно по рецепту.

Сбои в поставках бывают, но редко. Мы в свою очередь стараемся в максимально сжатые сроки выдать весь необходимый перечень лекарств для группы лиц, страдающих сахарным диабетом, прокомментировала ситуацию заведующая Центральной районной аптеки № 177 Татьяна Уракова Ура.ру.

Напомним, в конце июля 2021 года жительница Екатеринбурга выиграла суд у свердловского Минздрава в борьбе за обеспечение своего ребенка необходимым лекарством, одна упаковка которого стоит порядка 6 тысяч рублей.

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#Здоровье#Свердловская область#Пациенты#Диабет#Алапаевск#Нехватка#Аптека#Общество#Лекарства
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