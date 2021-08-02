Минздрав разрешил лечить больницам за счет благотворительных фондов и самих пациентов

Приказ опубликован на портале нормативных правовых актов. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, данная проблема была актуальна для многих больных. В это число входят и те, кто имеют онкогематологию, рассеянный склероз, онкологию. Однако Жулев не уверен, что поправки смогут обеспечить «полную легализацию» препаратов пациента в стационарах, сообщает 66.ру.