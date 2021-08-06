Тагильская школьница победила на всероссийском турнире по шашкам

Posted 6 августа 2021,, 07:49
Published 6 августа 2021,, 07:49
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Турнир прошел 25 июля в Санкт-Петербурге. Юная чемпионка отыграла восемь партий и победила в пяти.
Как рассказывают родители школьницы, девочка увлеклась игрой в шашки в шесть лет и с тех пор она профессионально занимается игрой. Сама спортсменка проживает в селе Петрокаменское и три раза в неделю ездит в Нижний Тагил на занятия.
Школьница планирует связать всю свою жизнь с шашками, а в будущем работать тренером и учить молодое поколение этой замечательной игре.
Родители поддерживают дочку в её хобби: они ездят вместе с ней на все соревнования, вдохновляют и подбадривают её, пишет АН «МС».
Напомним, сотрудники пожарной службы Екатеринбурга погрузились на дно затопленного карьера Лазурный под Нижним Тагилом и сыграли там в шашки. Пожарный видеоблогер Антон Мальцев заснял этот эпизод на видео и выложил на свой ютюб канал «Дневник огнеборца».