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Posted 6 августа 2021,, 07:49

Published 6 августа 2021,, 07:49

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Тагильская школьница победила на всероссийском турнире по шашкам

6 августа 2021, 07:49
10-летняя воспитанница спортивной школы шашек и шахмат «Стратегия» в Нижнем Тагиле победила во всероссийском турнире по шашкам «Белые ночи».

Турнир прошел 25 июля в Санкт-Петербурге. Юная чемпионка отыграла восемь партий и победила в пяти.

Как рассказывают родители школьницы, девочка увлеклась игрой в шашки в шесть лет и с тех пор она профессионально занимается игрой. Сама спортсменка проживает в селе Петрокаменское и три раза в неделю ездит в Нижний Тагил на занятия.

Школьница планирует связать всю свою жизнь с шашками, а в будущем работать тренером и учить молодое поколение этой замечательной игре.

Родители поддерживают дочку в её хобби: они ездят вместе с ней на все соревнования, вдохновляют и подбадривают её, пишет АН «МС».

Напомним, сотрудники пожарной службы Екатеринбурга погрузились на дно затопленного карьера Лазурный под Нижним Тагилом и сыграли там в шашки. Пожарный видеоблогер Антон Мальцев заснял этот эпизод на видео и выложил на свой ютюб канал «Дневник огнеборца».

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#Общество#Нижний Тагил#Школа#Победа#Шашки#Екатерина Аникина#Гордость Нижнего Тагила
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