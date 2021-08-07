Партии потратили более 22,7 млн на агитацию за кандидатов в свердловское Заксобрание

«Единая Россия» израсходовала на агитацию за своих кандидатов в ЗакСО более 19,2 млн рублей. Все средства были потрачены партией на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов. На эту же статью расходов ушли 446 тысяч у партии «Новые люди» (чуть менее половины средств в фонде) и 760,6 тысяч у «Партии роста» (при 3,2 млн средств в фонде).