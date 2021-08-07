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Posted 7 августа 2021, 06:49

Published 7 августа 2021, 06:49

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Более 30,5 млн рублей поступило в избирательные фонды на выборах депутатов ЗакСО

Более 30,5 млн рублей поступило в избирательные фонды на выборах депутатов ЗакСО

7 августа 2021, 06:49
Фото: 1MI.
Пять партий из восьми заявивших своих кандидатов на выборы в Законодательное собрание Свердловской области привлекли в избирательные фонды 30,5 млн рублей. Большая часть — 25 млн — поступила в фонд «Единой России», еще 3,2 млн — в фонд «Партии роста», «Новые люди» получили 1,05 млн, меньше миллиона еще у двух партий.

Все средства, которые поступили в специальный фонд на имя «Единой России», — добровольные пожертвования юридических лиц. Сумма таких пожертвований составила 25 млн рублей.

От юридических лиц еще 125 тысяч рублей получила «Партия роста», другим политическим объединениям предприятия средства пока не переводили.

В числе собственных средств кандидатов — 2 млн у «Партии роста», чуть меньше (1,96 млн) собрали партии с граждан. Добровольные пожертвования от физических лиц поступили в фонды «Новых людей» и «Зеленой альтернативы» — по 1,05 млн и 908 тысяч соответственно. При этом гражданам, пожертвовавшим по 8 тысяч рублей «Партии роста» и «Зеленой альтернативе», средства были возвращены, поскольку они не указали обязательные сведения в платежных документах или не имели право осуществлять такие пожертвования.

Из восьми партий собственные средства в фонды для продвижения своих кандидатов в депутаты в ЗакСО пока внесли только две — «Яблоко» и «Партия роста».

Никаких средств в избирательных фондах кандидатов в Законодательное собрание пока нет у трех партий — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — патриоты — за правду».

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