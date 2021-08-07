Более 30,5 млн рублей поступило в избирательные фонды на выборах депутатов ЗакСО

В числе собственных средств кандидатов — 2 млн у «Партии роста», чуть меньше (1,96 млн) собрали партии с граждан. Добровольные пожертвования от физических лиц поступили в фонды «Новых людей» и «Зеленой альтернативы» — по 1,05 млн и 908 тысяч соответственно. При этом гражданам, пожертвовавшим по 8 тысяч рублей «Партии роста» и «Зеленой альтернативе», средства были возвращены, поскольку они не указали обязательные сведения в платежных документах или не имели право осуществлять такие пожертвования.