Более 30,5 млн рублей поступило в избирательные фонды на выборах депутатов ЗакСО

Posted 7 августа 2021, 06:49
Published 7 августа 2021, 06:49
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Все средства, которые поступили в специальный фонд на имя «Единой России», — добровольные пожертвования юридических лиц. Сумма таких пожертвований составила 25 млн рублей.
От юридических лиц еще 125 тысяч рублей получила «Партия роста», другим политическим объединениям предприятия средства пока не переводили.
В числе собственных средств кандидатов — 2 млн у «Партии роста», чуть меньше (1,96 млн) собрали партии с граждан. Добровольные пожертвования от физических лиц поступили в фонды «Новых людей» и «Зеленой альтернативы» — по 1,05 млн и 908 тысяч соответственно. При этом гражданам, пожертвовавшим по 8 тысяч рублей «Партии роста» и «Зеленой альтернативе», средства были возвращены, поскольку они не указали обязательные сведения в платежных документах или не имели право осуществлять такие пожертвования.
Из восьми партий собственные средства в фонды для продвижения своих кандидатов в депутаты в ЗакСО пока внесли только две — «Яблоко» и «Партия роста».
Никаких средств в избирательных фондах кандидатов в Законодательное собрание пока нет у трех партий — ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — патриоты — за правду».