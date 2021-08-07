Превышений ПДК нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 7 августа

По итогам 2-минутных замеров воздуха, показатели диоксида азота были от 0,1 до 0,4. Мы сделали 20-минутные замеры пяти веществ загрязнителей (диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода) при температуре воздуха +19 градусов и северо-западном ветре со скоростью шесть метров в секунду в 15:00. Их уровень был нулевым.