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Без превышений ПДК: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 6 августа

6 августа 2021, 18:31
Фото: TagilCity.ru
6 августа во время 2-минутных замеров воздуха на территории бывшей проходной ЕВРАЗ НТМК показатели пяти веществ-загрязнителей остались на нулевом уровне.

Газоанализатор не выявил превышений нормы содержания пяти веществ-загрязнителей: диоксида серы, диоксида азота, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода. Замеры производились при температуре воздуха +21 градус и северо-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду, напротив одной из проходных коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК, на территории парковки по Восточному шоссе.

Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые эфиры в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Замеры#Загрязнения#Воздух#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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