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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Известный тренер по хоккею из Нижнего Тагила отметил 70-летний юбилей

70-летний юбилей отметил заслуженный тренер России из Нижнего Тагила

20 мая 2024, 14:28
Фото: МБУ «ИМЦ по ФКиС»

Известный тренер по хоккею из Нижнего Тагила отметил 70-летний юбилей

19 мая 2024 года Александр Вейнгарт отметил 70-летний юбилей. Тагильчанин является ветераном спорта и заслуженным тренером России по хоккею.

Чествовали и награждали юбиляра во Дворце Ледового спорта. Поздравляли тренера воспитанники спортшколы по хоккею «Спутник» и председатель Совета ветеранов физкультуры и спорта Нижнего Тагила Галина Касаткина.

Александр Вейнгарт был первым тренером Александра Радулова. Известный спортсмен — коренной тагильчанин, является двукратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта России и обладателем кубка Гагарина.

Фото: МБУ «ИМЦ по ФКиС»

А в марте 2024 года 100-летний юбилей отметила ветеран Уралвагонзавода Анна Родионова.

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