70-летний юбилей отметил заслуженный тренер России из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Чествовали и награждали юбиляра во Дворце Ледового спорта. Поздравляли тренера воспитанники спортшколы по хоккею «Спутник» и председатель Совета ветеранов физкультуры и спорта Нижнего Тагила Галина Касаткина.
Александр Вейнгарт был первым тренером Александра Радулова. Известный спортсмен — коренной тагильчанин, является двукратным чемпионом мира, заслуженным мастером спорта России и обладателем кубка Гагарина.