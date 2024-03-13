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Жительнице Нижнего Тагила исполнилось 100 лет

Ветеран УВЗ в Нижнем Тагиле отметила 100-летний юбилей

13 марта 2024, 03:32
Фото: УВЗ

Жительнице Нижнего Тагила исполнилось 100 лет

В Нижнем Тагиле ветерану УВЗ Анне Родионовой исполнилось 100 лет.

Анна Родионова родом из деревни Метели, которая находится в Кировской области. Во время Великой Отечественной войны она работала на кировском предприятии сверловщицей. В 1945 году она стала работать в Ленинграде, а спустя несколько лет переехала жить в Нижний Тагил.

В Тагиле женщина вышла замуж и родила двоих детей, а также почти 30 лет отработала на Уралвагонзаводе. Следующие поколения пошли по пути Родионовой, рассказали в пресс-службе УВЗ.

Так, ее дочь Светлана начинала карьеру с должности контролера БТК, на эту же должность спустя много лет пришла работать внучка. Внук работает грузчиком в цехе готовой продукции, а правнук — оператором станков.

По словам дочери, ее мама на протяжении всей жизни крайне редко пила лекарственные препараты, на здоровье у нее и сейчас особых жалоб нет.

Напомним, 23 февраля 2024 жительнице Черноисточинска Валентине Воробьевой исполнилось 111 лет.

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