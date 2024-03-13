Ветеран УВЗ в Нижнем Тагиле отметила 100-летний юбилей

Анна Родионова родом из деревни Метели, которая находится в Кировской области. Во время Великой Отечественной войны она работала на кировском предприятии сверловщицей. В 1945 году она стала работать в Ленинграде, а спустя несколько лет переехала жить в Нижний Тагил.