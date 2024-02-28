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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

В Нижнем Тагиле МАДОУ «Солнечный круг» отметило юбилей

Тагильское МАДОУ «Солнечный круг» отметило 10-летний юбилей

28 февраля 2024, 11:18
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле МАДОУ «Солнечный круг» отметило юбилей

«Солнечный круг», одно из самых маленьких дошкольных учреждений Нижнего Тагила, отметило 10-летний юбилей. Торжественное мероприятие прошло во Дворце национальных культур.

МАДОУ «Солнечный круг» было образовано 10 лет назад. В его состав входят 10 детсадов, которые находятся на Красном Камне, Тагилстрое и Руднике.

В фойе посетители смогли рассмотреть выставку праздничных плакатов, а также альманах с фотографиями и рассказами о педагогах-ветеранах.

Родители отметили, что в детских садах стоит всегда очень доброжелательная атмосфера, а воспитатели всегда дружелюбные, грамотные и заботливые.

С юбилеем всех поздравила главный специалист по организации и развитию дошкольного образования Татьяна Басова. Она отметила, что все помнят достижения ветеранов и стараются на них ровняться, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.

Депутаты Гордумы Нижнего Тагила и представители от профсоюза работников образования вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Их получили более 40 работников МАДОУ «Солнечный круг». Однако, главным подарком стал капремонт детсада №80.

Ранее в феврале воспитанники МАДОУ «Радость» из Нижнего Тагила привезли с соревнований по робототехнике многочисленные награды.

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