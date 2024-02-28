Тагильское МАДОУ «Солнечный круг» отметило 10-летний юбилей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
МАДОУ «Солнечный круг» было образовано 10 лет назад. В его состав входят 10 детсадов, которые находятся на Красном Камне, Тагилстрое и Руднике.
В фойе посетители смогли рассмотреть выставку праздничных плакатов, а также альманах с фотографиями и рассказами о педагогах-ветеранах.
Родители отметили, что в детских садах стоит всегда очень доброжелательная атмосфера, а воспитатели всегда дружелюбные, грамотные и заботливые.
С юбилеем всех поздравила главный специалист по организации и развитию дошкольного образования Татьяна Басова. Она отметила, что все помнят достижения ветеранов и стараются на них ровняться, сообщает Управление образования Нижнего Тагила.
Депутаты Гордумы Нижнего Тагила и представители от профсоюза работников образования вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Их получили более 40 работников МАДОУ «Солнечный круг». Однако, главным подарком стал капремонт детсада №80.
Ранее в феврале воспитанники МАДОУ «Радость» из Нижнего Тагила привезли с соревнований по робототехнике многочисленные награды.