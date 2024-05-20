Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Катера применяются для того, чтобы проследить за соблюдением режима в труднодоступных участках.
Как сообщили в департаменте информполитики, в состав групп входят также полицейские и сотрудники особо охраняемых зон.
Напомним, ранее за нарушителями начали следить еще с воздуха. Кроме того, с начала года уже зафиксированы более шести сотен нарушений. Свердловчане жгли в лесах костры, в том намеревались жарить шашлыки.