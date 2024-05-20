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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах

Нарушителей противопожарного режима в Свердловской области начали ловить на катерах

20 мая 2024, 08:53
Фото: 1MI
Патрули МЧС в Свердловской области стали следить за нарушителями особого противопожарного режима при помощи катеров. Они контролируют, чтобы на прибрежных зонах люди не разводили огонь.

Катера применяются для того, чтобы проследить за соблюдением режима в труднодоступных участках.

Как сообщили в департаменте информполитики, в состав групп входят также полицейские и сотрудники особо охраняемых зон.

Напомним, ранее за нарушителями начали следить еще с воздуха. Кроме того, с начала года уже зафиксированы более шести сотен нарушений. Свердловчане жгли в лесах костры, в том намеревались жарить шашлыки.

#Ирина Кирилова#Общество#Проверка#Свердловская область#Полиция#Нарушения#Екатеринбург#МЧС
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