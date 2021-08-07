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В жилом доме в Новом Уренгое взорвался газ

7 августа 2021, 14:53
Фото: пресс-служба ГУ МЧС ЯНАО
Сегодня, 7 августа, в Новом Уренгое, в многоквартирном доме на третьем этаже прогремел взрыв бытового газа.

Спасатели провели эвакуацию подъезда. Площадь пожара составила 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пострадал 38-летний мужчина. Его с ожогами кистей рук госпитализировали в больницу.

Как сообщают местные СМИ, соседи пострадавшего заявили, что мужчина специально устроил утечку газа и взрыв.

Напомним, после пожара, который произошел в Екатеринбурге на улице Стахановская, прокуратура организовала проверку. Возгорание, предположительно, произошло в результате воспламенения газовоздушной смеси.

Названа предварительная причина пожара со взрывом в пятиэтажке Екатеринбурга
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#ЯНАО#ГАЗ#Взрыв#Пожар#Происшествия
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