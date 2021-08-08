Избитая 43-летняя тагильчанка была обнаружена местными жителями Сочи

На теле женщины обнаружены ушибы, гематомы, лицо в крови, зубы во рту отсутствуют. По словам пострадавшей, её избил сын владельца квартиры, в которой она проживала, пишет Е1.
Женщину увезли в больницу. Сотрудники полиции приняли заявление и провели опрос пострадавшей.
По словам очевидицы, в полиции знают, кто причинил увечья женщине, и его сейчас пытаются найти. В больнице пострадавшую не оставили, порекомендовав идти к судмедэксперту, чтобы зафиксировать побои. На данный момент женщине нашли временное место проживания.
Приехала ли свердловчанка отдыхать или является местной жительницей, пока неизвестно. Свой нижнетагильский адрес вспомнить или назвать она не может в силу своего состояния.
Обнаружившие женщину, взяв её мобильный телефон, звонили по номерам, указанным в списке контактов, но на звонки им никто не ответил.
Напомним, в феврале 2021 года в Екатеринбурге пьяный мужчина избил 48-летнюю женщину-фельдшера скорой помощи. В итоге у неё оказались контузия глаза и гематома на скуле.