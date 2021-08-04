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Из-за громко включённой музыки избил до смерти знакомого под Нижним Тагилом

4 августа 2021, 13:04
Фото: 1МI
63-летний мужчина из-за громко включённой музыки причинил травмы своему знакомому ночью 20 мая 2021 года, в результате которых пострадавший скончался.

В день убийства обвиняемый находился дома у своего знакомого и употреблял алкоголь. В какой-то момент мужчина попросил хозяина квартиры убавить громкость музыки, но тот наоборот прибавил громкость, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Во время возникшего конфликта мужчина нанёс знакомому не менее 345 ударов руками и ногами в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью, вскоре повлекший его смерть на месте происшествия.

На мужчину было заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Обвиняемый свою вину полностью признал. Дело было направлено в Пригородный районный суд для рассмотрения. Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до 15 лет с ограничением свободы до 2 лет.

Напомним, в августе 2020 года жительница Белоярского района до смерти избила 88-летнюю мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщине назначили наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

До смерти избила свою престарелую мать жительница Свердловской области
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