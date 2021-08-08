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Видео в TikTok с потопом в Екатеринбурге набрало миллионы просмотров

8 августа 2021, 13:24
Фото: 1МI
Миллионы просмотров набрало видео с потом в Екатеринбурге в TikTok. Вирусное видео в социальную сеть разместила 18-летняя блогер.

Девушка сняла на видео свою прогулку по центру города во время ливня, который был 6 августа. Ролик уже просмотрели более 2,5 миллионов человек и 500 тысяч лайков.

Я очень надеюсь, что меня не убьет молнией. Вода по колено! Екатеринбург, центральная улица Мамина-Сибиряка. Вот там образовался Ниагарский водопад,говорит екатеринбурженка на видео.

Во время прогулки, девушка встречает несколько парней, который также были шокированы происходящим.

Напомним, девочки-подростки устроили съемки для «Тик Тока» на мемориале «Черный тюльпан». По словам очевидцев, они танцевали, пока не заметили, что их самих снимают на камеру мобильного телефона прохожие.

Съемки для «Тик Тока» устроили на «Черном тюльпане» школьницы в Екатеринбурге
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