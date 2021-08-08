Во время ссоры экс-силовик выстрелил в соседа по подъезду в Екатеринбурге

По словам потерпевшего, сосед является бывшим сотрудником правоохранительных органов и держит в страхе всех жителей двора, которые боятся восстать против него. Кроме того, мужчина утверждает, что сосед ему говорил о том, что выжил предыдущих жильцов квартиры и грозится выжить и его семью.