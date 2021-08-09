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15 спасателей тушили жилой дом на Новой Кушве в Нижнем Тагиле

9 августа 2021, 15:01
Фото: Отдел надзорной деятельности
15 спасателей и четыре единицы техники тушили частный жилой дом на улице Узкая в Нижнем Тагиле 9 августа.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру в 12.19. Приехавшим спасателям пришлось бороться с огнем на площади 100 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Горел второй этаж дома, крыша. Пожар заметили соседи, они вызвали спасателей. Причина возгорания устанавливается, рассказали редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

Сотрудники МЧС закончили проливку и разбор конструкций, поврежденных огнем, в 13.50.

Фото: Отдел надзорной деятельности

Напомним, 14 июля в саду под Нижним Тагилом на станции Анатольская огонь уничтожил дом, баню, а также надворные постройки. Пожилая семейная пара и внучка сумели самостоятельно выбраться из жилища. Предварительно, причиной пожара названо замыкание в электропроводке.

Дом, баня и надворные постройки сгорели в саду под Нижним Тагилом
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#Новая кушва#Жилой дом#Пожар#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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