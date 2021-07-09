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Posted 9 июля 2021, 14:20

Published 9 июля 2021, 14:20

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Lada Priora сгорела на глазах хозяйки в Нижнем Тагиле

9 июля 2021, 14:20
Отечественный легковой автомобиль Lada Priora загорелся на глазах хозяйки после того, как женщина завела машину.

Инцидент произошел вечером 8 июля у дома № 13 по улице Максарева, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу местного МЧС. После пожара у машины поврежден кузов, салон и моторный отсек. Предварительно установлено, что причиной возгорание стало замыкание проводки.

Незадолго до происшествия она запустила автомобиль. В это время из-под приборной панели начал исходить дым,отметили спасатели.

После этого хозяйка сразу вызвала пожарных. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Возгорание было потушено в течение одной минуты.

Напомним, с 7 по 8 июля в Нижнем Тагиле зарегистрировано два поджога. В результате сгорела стена садового дома, а также автомобиль «ВАЗ-2114».

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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Возгорание#Машина
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