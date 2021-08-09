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На 860 тысяч рублей оштрафованы тагильчане за нарушения ПДД за полгода

9 августа 2021, 09:37
Фото: 1МI
За 6 месяцев 2021 года автолюбители Свердловской области пополнили казну более чем на 7 миллионов рублей, уплатив штрафы за нарушения ПДД.

Порядка 2000 штрафов на общую сумму 860 тысяч рублей за первое полугодие 2021 года оплатили в почтовых отделениях жители Нижнего Тагила, нарушившие Правила дорожного движения.

Всего свердловчане оштрафованы за нарушения ПДД на сумму 7,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Почты России».

В населенные пункты Свердловской области почтальоны доставили 2,5 миллиона уведомлений о штрафах. Большая часть из них оплачена в течение двух недель с 50% скидкой.

Напомним, в конце июля в ходе четырехдневного рейда сотрудники ГИБДД методом скрытого патрулирования с использованием видеокамер, выявили и зафиксировали более тысячи нарушений на дорогах Свердловской области.

4 дня сотрудники ГИБДД тайно ловили нарушителей в Свердловской области
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#ГИБДД#Нарушение ПДД#Штрафы#Водители#Нижний Тагил#Общество
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