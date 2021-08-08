В результате ДТП скончалась ехавшая на мопеде 16-летняя девушка в Среднеуральске

В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что молодой человек, пытаясь обогнать автомобиль, ехавший впереди, не справился с управлением, и мопед перевернулся. Желая избежать ответственности, парень исчез с места аварии, однако в тот же вечер полицейские его нашли.