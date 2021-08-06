Погибла женщина: стали известны подробности ДТП под Тагилом на Салдинской трассе

Напомним, под Нижним Тагилом 6 августа автомобиль «Форд Фокус» насмерть сбил жеребца. В машине находилась семья, которая направлялась в отпуск на море. В результате аварии иномарка получила значительные повреждения. Два человека, в том числе 9-летний ребенок, получили травмы. Позже выяснилось, что сбитое животное вместе с другими лошадями неизвестные похитили из Висимо-Уткинска.