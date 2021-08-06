Погибла женщина: стали известны подробности ДТП под Тагилом на Салдинской трассе

Авария произошла в 7.20 между Нижним Тагилом и селом Покровское. Водитель автомобиля «Опель» ехал в сторону города, обгоняя машины, он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с «Фольксваген», сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
До приезда медиков скорой помощи скончалась 51-летняя пассажирка «Опеля», которая сидела на переднем сидении. Водитель автомобиля «Опель» госпитализирован в шоковом состоянии с переломами ног и травмой живота.
Также в больницу доставлены водитель и пассажир второй иномарки с переломами и ушибами.
Водитель «Опель» имеет стаж управления 11 лет, в 2021 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. В больницах водителям проведут экспертизы для определения алкоголя в крови.
На месте работали сотрудники ГИБДД и регулировали движение транспорта. Проводится расследование для установки окончательной причины аварии.
Напомним, под Нижним Тагилом 6 августа автомобиль «Форд Фокус» насмерть сбил жеребца. В машине находилась семья, которая направлялась в отпуск на море. В результате аварии иномарка получила значительные повреждения. Два человека, в том числе 9-летний ребенок, получили травмы. Позже выяснилось, что сбитое животное вместе с другими лошадями неизвестные похитили из Висимо-Уткинска.