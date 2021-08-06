600 тысяч заплатит свердловчанин своим детям за травмы в пьяном ДТП на мотоцикле

25 августа 2020 года житель Кировграда в состоянии алкогольного опьянения ехал на мотоцикле без государственных регистрационных знаков и прав. В боковом пассажирском прицепе он вез сына и дочь без застегнутых мотошлемов. При этом там могло находиться не более одного человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.