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600 тысяч заплатит свердловчанин своим детям за травмы в пьяном ДТП на мотоцикле

6 августа 2021, 07:28
Фото: 1MI
600 тысяч рублей морального вреда взыскано с жителя Кировграда в пользу его детей, который устроил пьяное ДТП на мотоцикле. При этом несовершеннолетние получили тяжелые травмы.

25 августа 2020 года житель Кировграда в состоянии алкогольного опьянения ехал на мотоцикле без государственных регистрационных знаков и прав. В боковом пассажирском прицепе он вез сына и дочь без застегнутых мотошлемов. При этом там могло находиться не более одного человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Отец въехал в столб линии электропередач, в результате ДТП дети получили тяжелые травмы. Мужчина был лишен родительских прав в отношении обоих несовершеннолетних, они остались без попечения родителей

25 декабря 2020 свердловчанин был осужден на 3 года колонии-поселения за нарушение ПДД лицом, управляющим в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Кроме того он был лишен прав на 2,5 года.

Также прокурор Кировграда в интересах детей обратился в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен, с отца взыскана компенсация морального вреда в сумме 300 тысяч рублей на каждого ребенка.

Напомним, 9-летнего мальчика насмерть сбил пьяный 63-летний водитель в посёлке Белореченский. Ребенок переходил дорогу вместе с отцом. После наезда автомобиль проехал более 50 метров, протащив ребёнка по дороге, а затем водитель съехал в кювет.

9-летнего ребёнка насмерть сбил пьяный водитель в посёлке Белореченский
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#Суд#Прокуратура#Свердловская область#Моральный вред#ДТП#Кировград#Общество
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