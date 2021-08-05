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9-летнего ребёнка насмерть сбил пьяный водитель в посёлке Белореченский

5 августа 2021, 03:40
Фото: 1МI
63-летний пьяный водитель автомобиля ВАЗ- 21053 совершил наезд на двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Уральская в Белореченском посёлке. 9-летний мальчик погиб. Происшествие случилось вечером 4 августа 2021 года.

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с отцом, когда на них вылетела машина. Водитель не заметил, что наехал на человека, и после наезда проехал более 50 метров, протащив ребёнка по дороге, потом водитель съехал в кювет, пишет «КП-Екатеринбург».

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что отца ребёнка автомобиль не задел. По его словам, когда они переходили с сыном дорогу, взявшись за руки, машину мужчина не заметил. Он почувствовал удар справа и упал на дорогу, а когда встал, ребёнок уже был без сознания.

Прибежавшая на место происшествия сожительница водителя рассказала, что перед тем, как мужчина сел за руль, он вместе с ней употреблял алкогольные напитки на дне рождения их друзей в посёлке Кочнево. Водитель рассказать и объяснить сотрудникам ГИБДД ничего не смог, поскольку был сильно пьян. Результат освидетельствования на опьянение показал 0,910 мг/литр. Стаж вождения мужчины составляет 36 лет, нарушения за ним ранее не наблюдались.

Водитель был помещён в изолятор временного содержания. На данный момент сотрудниками полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения и повлёкшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, вечером 4 августа 2021 года в Екатеринбурге женщина-водитель въехала в автомобиль «ВАЗ 2112». В результате ДТП пострадал 5-летний мальчик, сидевший на заднем сидении в «ВАЗ». Его госпитализировали в больницу с переломом ноги.

5-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками в Екатеринбурге
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#Уголовное дело#Поселок#Свердловская область#ДТП#Происшествия
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