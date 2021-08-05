9-летнего ребёнка насмерть сбил пьяный водитель в посёлке Белореченский

Прибежавшая на место происшествия сожительница водителя рассказала, что перед тем, как мужчина сел за руль, он вместе с ней употреблял алкогольные напитки на дне рождения их друзей в посёлке Кочнево. Водитель рассказать и объяснить сотрудникам ГИБДД ничего не смог, поскольку был сильно пьян. Результат освидетельствования на опьянение показал 0,910 мг/литр. Стаж вождения мужчины составляет 36 лет, нарушения за ним ранее не наблюдались.