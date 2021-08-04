Протаранил большегруз с зерном: екатеринбуржец погиб в ДТП под Самарой

Смертельная дорожная авария произошла около 18.30 в понедельник 2 августа. Водитель Hyundai Solaris — житель Екатеринбурга после столкновения с «МАЗом», груженым зерном, погиб на месте происшествия, сообщает Е1.
Его супруга, ехавшая на переднем пассажирском сидении, с различными травмами была госпитализирована на машине «скорой помощи».
Большегруз, за рулем которого находился мужчина 1969 года рождения, после столкновения улетел в кювет и завалился на бок.
Легковушка, в которую «МАЗ» въехал с левой стороны, вернее всего, восстановлению не подлежит.
Напомним, 1 августа ехавшие на мопеде супруги из Нижнего Тагила пострадали в ДТП в поселке под Алапаевском. Они оба ехали без шлемов.