5-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками в Екатеринбурге

Дорожная авария с участием двух легковых автомобилей произошла около 20:00 в среду 4 августа.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 35-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, въехала в «ВАЗ-2112». Она пояснила, что отвлеклась во время движения и не заметила стоявшую на «аварийке» машину, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.
В результате столкновения пострадал мальчик 5 лет, который сидел в удерживающем устройстве на заднем сидении за креслом водителя. Он был госпитализирован в больницу с переломом ноги.
Напомним, 4 августа под Нижним Тагилом женщина-водитель уснула за рулем автомобиля и допустила выезд с трассы. Автомобиль перевернулся и загорелся.