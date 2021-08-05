5-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя легковушками в Екатеринбурге

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 35-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Granta, въехала в «ВАЗ-2112». Она пояснила, что отвлеклась во время движения и не заметила стоявшую на «аварийке» машину, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на ГИБДД Екатеринбурга.