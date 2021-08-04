Полицейский «ГАЗ» въехал в легковушку в центре Екатеринбурга

По словам женщины-водителя, полицейский фургон выехал из-под железнодорожного моста на пересечении улиц Восточная — Первомайская в Екатеринбурге и не остановился перед красным светом. Это было еще 26 июля, однако екатеринбурженка только сейчас начала искать свидетелей аварии, так как не может оформить документы для обращения в страховую компанию, сообщает Е1.